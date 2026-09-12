Kimi Antonelli commenta il 2° posto a soli 11 millesimi dalla pole a Madrid: "Ho fatto di tutto per conquistare la pole position e pensavo di aver fatto un buon giro, ma poi questo ragazzo me l'ha portata via. È stata una qualifica intensa, ma nel complesso abbiamo fatto un buon lavoro e cercherò di fare di più domani". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 15 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP MADRID, HIGHLIGHTS QUALIFICHE