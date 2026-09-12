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l'intervista

L'anno zero di Verstappen e Red Bull: "Lavoriamo per tornare competitivi il prossimo anno"

Mara Sangiorgio

Mara Sangiorgio

Max Verstappen racconta la stagione più difficile degli ultimi anni, il rinnovo con la Red Bull, la vita da papà e un rapporto diverso con la vittoria: "Se non succede quest'anno, va bene così. Non mi cambierebbe la mia vita". Ma lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione con un obiettivo chiaro in testa: tornare protagonista

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