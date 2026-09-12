L'anno zero di Verstappen e Red Bull: "Lavoriamo per tornare competitivi il prossimo anno"

Max Verstappen racconta la stagione più difficile degli ultimi anni, il rinnovo con la Red Bull, la vita da papà e un rapporto diverso con la vittoria: "Se non succede quest'anno, va bene così. Non mi cambierebbe la mia vita". Ma lo sguardo è già rivolto alla prossima stagione con un obiettivo chiaro in testa: tornare protagonista
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