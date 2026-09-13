Formula Regional Europea, l'italiano Emanuele Olivieri è il campione 2026

L'anno d'oro dell'Italia nei motori non ha intenzione di finire. Nel giorno della vittoria di Kimi Antonelli al GP di Spagna in Formula 1, l'ottavo successo stagionale che consolida il suo primo posto in classifica, l'inno di Mameli è suonato anche per Emanuele Olivieri che a Hockenheim ha conquistato da esordiente il titolo in Formula Regional Europea . Arrivato al round finale in Germania con il titolo Rookie già ottenuto a Imola una settimana fa e da leader del campionato, gli è bastato il secondo posto ottenuto nella seconda gara della domenica per laurearsi campione.

Chi è Emanuele Olivieri

Nato il 2 agosto 2008 a Canelli, in provincia di Asti, Emanuele Olivieri è il figlioccio del tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans Dindo Capello e fa parte dell'agenzia 5P di Oliver Viktor Kristensen insieme a piloti del calibro di Tom Kristensen (9 volte vincitore a Le Mans), Nicklas Nielsen (pilota Ferrari nel Wec e vincitore a Le Mans nel 2024) e Alba Larsen (pilota della Ferrari Driver Academy che gareggia in F1 Academy). Nel 2021, alla sua seconda stagione completa nei campionati Wsk nei kart ha vinto il prestigioso Trofeo Andrea Margutti nella categoria 60 Mini e la Wsk Final Cup nella classe Okj nel 2022. Ha partecipato allo scouting camp della Ferrari Driver Academy, culminato con il trionfo al 20° Supercorso Federale Aci Sport nel 2023. Nel 2024 ha debuttato in monoposto con il team Akm Motorsport di Marco Antonelli, il padre di Kimi, prima di dominare il campionato di Formula 4 Middle East nel 2025 con R-ace Gp. Nel 2026 la squadra lo ha promosso in Formula Regional Europea, che ha vinto all'esordio come Freddie Slater nel 2025 (quest'anno vicecampione in Formula 3). Prima di lui, l'unico italiano a conquistare questo titolo era stato proprio Kimi Antonelli nel 2023.