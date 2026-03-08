Formula 3, le classifiche piloti e costruttori del campionato 2026
Le classifiche piloti e costruttori della Formula 3 per la stagione 2026. In testa c'è Ugo Ugochukwu, che a Melbourne ha vinto la sua prima Feature Race. Tra i team comanda Van Amersfoort
- 25 punti
- 18
- 18
- 16
- 12
- 10
- 6
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 1
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
- Van Amersfoort - 30 pt
- Campos - 27
- ART Grand Prix - 26
- Trident - 20
- Rodin - 7
- AIX Racing - 6
- Hitech - 2
- MP Motorsport - 1
- Prema - 0
- DAMS - 0