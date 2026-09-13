Toto Wolff calma gli entusiasmi per la fuga mondiale di Kimi Antonelli: "È un sport meccanico, abbiamo già visto nel corso di questa stagione che la nostra macchina e anche il motore sono stati un po’ fragili. Naturalmente, oggi lui ha fatto un step in avanti. Ma la festa si fa solo quando c’è la matematica. Il rivale principale? L'affidabilità". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 24 al 26 settembre a Baku su Sky e in streaming su NOW

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