Dopo una prima metà di stagione al di sotto delle aspettative, il marchio giapponese ha annunciato che apporterà dei cambiamenti ai vertici del suo programma di sviluppo delle Power Unit di Formula 1 a partire dal 1° ottobre. Il Mondiale torna dal 24 al 26 settembre a Baku su Sky e in streaming su NOW GP SPAGNA: HIGHLIGHTS - CLASSIFICHE

Dopo il GP di Spagna, Honda ha annunciato che apporterà dei cambiamenti ai vertici del suo programma di sviluppo delle Power Unit di Formula 1. L'unico team attualmente equipaggiato con i motori giapponesi è l'Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll, che hanno chiuso il weekend di Madrid rispettivamente con un 17° posto e un ritiro. Tetsushi Kakuda, responsabile del progetto F1 del marchio giapponese, verrà sostituito dal suo vice Yoichiro Fukao a partire dal 1° ottobre. Fukao lavora in Honda dal 2002 e vanta un'esperienza ventennale nel settore tra MotoGP e F1.

Il comunicato Honda "Questo cambiamento organizzativo è una transizione pianificata, pensata per garantire il trasferimento affidabile delle competenze tecniche alla prossima generazione di ingegneri", recita il comunicato di Honda. "A seguito dell'introduzione dei nuovi regolamenti nel 2026, e con ulteriori modifiche normative previste a partire dal 2027, Honda punta a definire un solido quadro di sviluppo e a realizzare una Power Unit altamente competitiva, passando alla nuova struttura in una fase iniziale".