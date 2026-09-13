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Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Madrid in Spagna

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Kimi Antonelli conquista il GP di Spagna e allunga ancora nel Mondiale: ora Russell è distante ben 81 punti. Zero pesante per Hamilton, risale Norris. Mercedes sempre più leader nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 24 al 26 settembre a Baku su Sky e in streaming su NOW

KIMI: "NON FACCIO CALCOLI, SPINGERO' IN OGNI GARA"GP SPAGNA: HIGHLIGHTS

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