Kimi Antonelli conquista il GP di Spagna e allunga ancora nel Mondiale: ora Russell è distante ben 81 punti. Zero pesante per Hamilton, risale Norris. Mercedes sempre più leader nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 24 al 26 settembre a Baku su Sky e in streaming su NOW

KIMI: "NON FACCIO CALCOLI, SPINGERO' IN OGNI GARA" - GP SPAGNA: HIGHLIGHTS