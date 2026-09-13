Formula 1 2026, classifica piloti e costruttori dopo il Gp Madrid in Spagna
Kimi Antonelli conquista il GP di Spagna e allunga ancora nel Mondiale: ora Russell è distante ben 81 punti. Zero pesante per Hamilton, risale Norris. Mercedes sempre più leader nel Costruttori. Ecco tutte le classifiche aggiornate. Il Mondiale torna dal 24 al 26 settembre a Baku su Sky e in streaming su NOW
KIMI: "NON FACCIO CALCOLI, SPINGERO' IN OGNI GARA" - GP SPAGNA: HIGHLIGHTS
- Mercedes 503 punti
- Ferrari 358
- McLaren 306
- Red Bull 230
- RB 77
- Alpine 68
- Haas 21
- Audi 17
- Williams 11
- Aston Martin 3
- Cadillac 0