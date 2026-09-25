Lewis Hamilton commenta le difficoltà che ha avuto durante la qualifica di Baku, chiusa al 6° posto: "La temperatura delle gomme è stato un grande problema per me. Lo è stato tutto il weekend e ci ha fatto faticare molto nel Q2 e nel Q3. Inoltre, alla fine non avevo nessuno davanti a darmi la scia, quindi ero estremamente lento nel rettilineo". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 13 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE