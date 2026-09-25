Hamilton dopo le qualifiche a Baku: "Problemi con le gomme tutto il weekend"ferrari
Lewis Hamilton commenta le difficoltà che ha avuto durante la qualifica di Baku, chiusa al 6° posto: "La temperatura delle gomme è stato un grande problema per me. Lo è stato tutto il weekend e ci ha fatto faticare molto nel Q2 e nel Q3. Inoltre, alla fine non avevo nessuno davanti a darmi la scia, quindi ero estremamente lento nel rettilineo". Guarda il VIDEO. Il GP domenica alle 13 è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Lewis Hamilton ha fatto segnare il 6° tempo nel venerdì di qualifiche del GP d'Azerbaijan, ben distante dal compagno Leclerc.
"Tanti problemi con le gomme in tutto il weekend"
"La temperatura delle gomme è stato un grosso problema per me, per tutto il weekend. Cercare di mettere le gomme nella giusta finestra e trovare le giuste sensazioni delle gomme è un qualcosa che ci ha fatto faticare molto nel Q2 e poi anche nel Q3 ho faticato parecchio. Nel Q3, poi, non avevo nessuno davanti per cui ero estremamente lento nel rettilineo".