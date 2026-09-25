George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hadjar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen solo 8°. Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà 16°. Il GP Azerbaijan è live sabato 26 settembre alle ore 13 su Sky e in streaming su NOW