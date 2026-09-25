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Qualifiche 3
  1. 1.G. Russell
  2. 2.C. Leclerc
  3. 3.O. Piastri
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Formula 1, GP Baku: Russell in pole in Azerbaijan

George Russell si prende di forza la pole a Baku e partirà davanti a tutti nel GP dell'Azerbaijan. Il britannico della Mercedes rifila quasi un secondo a Leclerc, poi Piastri, Hadjar, Norris e la seconda Ferrari di Hamilton. Verstappen solo 8°. Antonelli tocca il muro nel Q1 e scatterà 16°. Il GP Azerbaijan è live sabato 26 settembre alle ore 13 su Sky e in streaming su NOW

in evidenza

DOMANI GP BAKU LIVE SU SKY ALLE 13

STATISTICHE POST QUALIFICHE

  • RUSSELL: 12^ pole in carriera (5^ quest'anno, 1^ nel GP di Azerbaigian) eguaglia Gerhard BERGER, David COULTHARD, al 35° posto di tutti i tempi.
  • Prima pole dopo 90 giorni (dallo “stay calmo” in Austria).
  • 26^ prima fila in carriera (9^ quest'anno, 1^ nel GP di Azerbaigian) eguaglia Alberto ASCARI, Juan Pablo MONTOYA, al 32° posto di tutti i tempi.
  • LECLERC (2° in griglia): 47^ prima fila in Carriera (4^ quest'anno, 5^ nel GP di Azerbaigian) eguaglia Damon HILL,  all’11° posto di tutti i tempi.
  • Secondo circuito in cui mette a segno 5 prime file dopo il Red Bull Ring.
  • PIASTRI (3° in griglia): eguaglia il miglior risultato stagionale (Giappone, Ungheria).

CLASSIFICA E TEMPI DELLE QUALIFICHE

F1
bandiera a scacchi!

RUSSELL IN POLE A BAKU! 1:42.526 IL SUO TEMPO

  • 2° Leclerc
  • 3° Piastri

Verstappen chiude ottavo!

Solo sesto Hamilton, Norris alza il piede dopo un errore

Si migliora Russell in 1:42.526, inarrivabile

Terza posizione per Hadjar: 1:43.500

bandiera gialla!

Passaggio al limite di Russell nella zona del castello, che rischio!

Leclerc porta la sua Ferrari al secondo posto: 1:43.472

bandiera gialla!

LUNGO DI COLAPINTO ALLA 16: RIPARTE

Meno di 4' al termine del Q3 che decide la pole

Russell si porta al comando, pole provvisoria in 1:43.037

Norris scala al secondo posto: 1:43.571

Volano le McLaren, Piastri passa Norris al comando in 1:43.571

Verstappen secondo in 1:43.713

Sainz secondo in 1:55.412

Russell primo in 1:53.262

Forte rallentamento di Verstappen, ma rischio impeding su Sainz scongiurato

Va Russell senza scia per il primo tentativo nel Q3

si parte!

VIA AL Q3 CHE DECIDE LA POLE A BAKU

  • SAINZ non approdava in Q3 da Qatar '25 (15 GP).
  • Anche per la WILLIAMS è la prima volta in Q3 quest'anno.

PUNTO Q2 - Russell il più veloce con la Mercedes nella seconda sessione di qualifiche a Baku. Secondo Verstappen e terzo Leclerc. Eliminati Q2: Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad, Antonelli (incidente nel Q1 ma qualificato al Q2).

CLASSIFICA E TEMPI DEL Q2

F1

Colapinto mette fuori Bearman per una manciata di millesimi

Eliminati Q2: Bearman, Lawson, Albon, Ocon, Lindblad, Antonelli (incidente nel Q1 ma qualificato al Q2)

bandiera a scacchi!

RUSSELL IL PIU' VELOCE DEL Q2 A BAKU

  • 2° Verstappen
  • 3° Leclerc

Lawson primo degli eliminati

Verstappen sale in seconda posizione

1' al termine del Q2 a Baku

bandiera gialla!

Sainz primo dei non eliminati provvisori

Albon primo degli eliminati provvisori, Ocon sul filo

Settimo Verstappen, terzo Hadjar

5' al termine del Q2

Le Red Bull si migliorano nel primo settore

Lawson primo degli eliminati provvisori

Terzo tempo provvisori di Norris in 1:44.020

Russell si piazza al comando in 1:43.686

Leclerc primo in 1:43.835

bandiera gialla!

LINDBLAD VA LUNGO IN CURVA 4: RIPARTE

Una grande occasione per Russell: riuscirà a sfruttare il ko in qualifica del compagno di squadra Antonelli in questa lotta al titolo che ha offerto un colpo di scena nel Q1 di Baku?

si parte!

VIA AL Q2 DEL GP DELL'AZERBAIJAN

Antonelli scatterà dall'ottava fila, in sedicesima posizione: nel Q1 decisivo un contatto con le barriere che ha messo fine alla sua qualifica.

Prima doppia eliminazione in Q1 per l’AUDI. Per la Sauber l’ultima volta era stata a Silverstone l’anno scorso.

PUNTO Q1 - Russell su Mercedes il più veloce del Q1 in Azerbaijan. Secondo Verstappen e terzo Hadjar. Eliminati Q1: Bortoleto, Hulkenberg, Alonso, Perez, Stroll, Bottas.

CLASSIFICA E TEMPI DEL Q1

F1

Eliminati Q1: Bortoleto, Hulkenberg, Alonso, Perez, Stroll, Bottas

bandiera a scacchi!

RUSSELL IL PIU' VELOCE DEL Q1 A BAKU

  • 2° Verstappen
  • 3° Hadjar

Sale in ottava posizione Albon

bandiera gialla!

Lungo di Stroll, riparte

Tutta la delusione di Kimi in questa immagine

Sul filo c'è Lindblad con la VCARB

1' al termine del Q1 a Baku

Quello di poco fa, è statoil primo errore 'decisivo' in qualifica in carriera per Antonelli.

Verstappen al comando della prima sessione in 1:44.041

Antonelli voleva proseguire, via radio il team spiega che i danni non sono riparabili a stretto giro. Colpo di scena!

f1

COLPO DI SCENA, QUALIFICA FINITA PER KIMI ANTONELLI: DANNI ALL'ANTERIORE DESTRA E DI SICURO ANCHE AL CESTELLO

F1

ATTENZIONE! CONTATTO CON IL MURO PER ANTONELLI, DANNO ALL'ANTERIORE SINISTRA

8' al termine del Q1 del GP dell'Azerbaijan

Terzo posto per la McLaren di Piastri

Perez sul filo: primo dei non eliminati provvisori

Hulkenberg su Audi il primo degli eliminati provvisori

Quarto Leclerc, Antonelli scivola al quinto posto

Secondo Hamilton e tezo Verstappen

Squillo di Hadjar, primo in 1:44.702

Colapinto al comando in 1:45.768

Giro di preparazione per Mercedes e Ferrari

Super bloccaggio di Stroll in curva 7, dove nella notte (e anche ieri) l'asfalto è stato risistemato

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Per ora il miglior tempo è della Cadillac di Perez in 1:55.905

Gasly tra i primi a scendere in pista con la sua Alpine

si parte!

VIA AL Q1 DEL GP DELL'AZERBAIJAN

PARTENZA RITARDATA: PULIZIA DELLA PISTA IN CORSO

Amici di Sky, appassionati di Formula 1, benvenuti o bentornati a Baku. Stiamo per seguire insieme le qualifiche del GP dell’Azerbaijan. In tv la diretta è come sempre sul canale 207, qui il racconto testuale live con il monitor dei tempi.

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CIAO ELENA, LA VOCE DEL TENNIS - Una notizia drammatica, con il profondo dolore che tutte le persone di Sky, che tutta la comunità di Sky Sport prova in questo momento: è morta Elena Pero, la grande voce del tennis, una delle figure più rilevanti del panorama giornalistico dello sport in Italia. Ma per noi soprattutto una collega, un'amica, una persona straordinaria e indimenticabile.

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Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Dove si trova il circuito: Baku (Azerbaijan)
  • Tipo di tracciato: cittadino
  • Curve: 20
  • Lunghezza: 6.003 m
  • Velocità di punta: stimate in circa 340 km/h.
  • Giri: 51
f1

LE GOMME - Pirelli porta in pista, sul cittadimo di Baku, il trio C3-C4-C5, abbandonando la C6 usata la stagione precedente. Poiché l'asfalto azero è poco abrasivo, la Soft C5 garantisce la massima aderenza sul giro secco e in trazione, pur consentendo stint prolungati senza degrado eccessivo. I DETTAGLI

f1

METEO - Clima soleggiato ma temperature in calo (massima 26°C) e un insidioso vento da nord a 25 mph. Le folate lungo i muri del circuito cittadino rappresentano la vera incognita per il bilanciamento delle monoposto.

6 poleman diversi in 9 edizioni (Rosberg, Hamilton, Vettel, Bottas, Leclerc, Verstappen). Solo il recordman Leclerc è partito più di una volta dalla pole a Baku (4: ‘21>’24).

4 pole e nessuna vittoria per Leclerc: un record negativo per la F.1, registrato anche da Jim Clark a Monaco.

Leclerc e il feeling con Baku: già 4 pole conquistate

Leclerc e il feeling con Baku: già 4 pole conquistate

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In 9 gare sono saliti sul podio 14 piloti. Il primatista è Perez, a quota 5, seguito da Vettel e Verstappen a 3.

In 11 casi su 27, un pilota sul podio non partiva dalle prime 3 posizioni in griglia.

Il primato di vittorie è di Red Bull, 5 davanti a Mercedes, 3. Solo 3 team hanno vinto qui, l’altro è la McLaren (’24: Piastri).

La Ferrari prevale per pole: 5-3 sulla Mercedes. Tuttavia, la Ferrari non ha mai vinto: 5 pole e nessuna vittoria per un team in un circuito è un record negativo assoluto nella storia della F1. Solo 3 team hanno registrato la pole qui, il terzo è la Red Bull, con Verstappen l’anno scorso.

RISULTATI TERZE LIBERE - Verstappen su Red Bull il più veloce anche della terza e ultima sessione di libere a Baku. Secondo Russell e terzo Hamilton. Poi Antonelli, Leclerc e Gasly. CRONACA E TEMPI

f1

RISULTATI SECONDE LIBERE - Russell chiude al comando la seconda sessione di prove libere del GP dell'Azerbaijan con il tempo di 1:43.247. Antonelli secondo ed ha girato poco per i problemi nelle FP1 e le tante interruzioni nelle FP2. Terzo Verstappen, poi Leclerc e Hamilton. CRONACA E TEMPI

f1

RISULTATI PRIME LIBERE - Sessione inaugurale a Russell, poi Verstappen, Leclerc e Hamilton. Buon passo gara delle Ferrari. Antonelli sempre più in fuga nel campionato, ma nelle FP1 di Baku arriva un problema all'idraulica per la sua Mercedes e deve fermarsi. Fumo e fiamme anche dalla Williams di Sainz (che nel finale riparte). CRONACA E TEMPI

Prendete appunti e non dimenticate che il GP è domani su Sky!

Fino a sabato 26 settembre appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d'Azerbaijan, quindicesima prova del Mondiale 2026 di F1, con la gara che si disputerà, eccezionalmente, di sabato. Oggi alle 14 scattano le qualifiche. Sabato, alle 13, al via la gara. Tutti gli appuntamenti da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Nel weekend in pista anche la F2, con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo.

Il nostro team per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.

f1

Il post Gran Premio con l'imperdibile Race Anatomy

L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

f1

Il resto del programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 13.15: Warm Up
  • Ore 13.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 14: F1 - Qualifiche
  • Ore 15.15: Paddock Live
  • Ore 15.45: Paddock Live Show

Il programma di domani su Sky verso il GP

  • Ore 8.55: F2 – Feature Race 2
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 13: F1 - Gara
  • Ore 15: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 15.30: Debriefing
  • Ore 16: Notebook
  • Ore 16.15: Race Anatomy

I primi passaggi delle repliche di qualifiche e gara su Sky Sport F1

  • Qualifiche: 21.30 e 23 di venerdì 25 settembre sul canale 207