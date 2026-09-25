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Vasseur dopo le qualifiche a Baku: "Mercedes forte, lottiamo fino alla fine". VIDEO

ferrari

Fred Vasseur commenta le qualifiche della Ferrari a Baku: "Se guardiamo a queste qualifiche, sicuramente la Mercedes sembra troppo forte. Ma sicuramente lotteremo e spingeremo fino alla fine e la gara è sempre un po' diversa. Lewis ha avuto un contatto con il muro al primo giro della Q3. Lavorare in Ferrari è dura per il team. Motore Mercedes non il migliore? Chiedete alla Fia...". Guarda il VIDEO.  Il GP sabato alle 13 è in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

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