Quello che manca alla Ferrari per competere per la vittoria è la macchina, la potenza, il motore. E poi c'è il fatto che non si può lavorare così in un team, dove serve un 'dittatore', una figura che abbia carta bianca, cosa che Vasseur non ha in questo momento. Quindi o si dà carta bianca a Fred o altrimenti tanto vale cambiare. Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 2 al 4 ottobre a Sepang su Sky e in streaming su NOW

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