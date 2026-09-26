Norris duro con Colapinto: "Andrebbe sospeso"

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Norris duro contro Colapinto dopo l'incidente a Baku: "Andrebbe sospeso"

lo sfogo

Lando Norris non va per il sottile con Franco Colapinto, che con la sua Alpine ha travolto lui e il compagno Gasly in Curva 1 a Baku dopo la ripartenza per safety-car: "La Fia dovrebbe essere più severa e sospendere certi piloti per questo genere di cose. Chi le fa non merita la F1", ha detto. Nel VIDEO l'incidente di Baku. Il Mondiale torna dal 2 al 4 ottobre a Sepang su Sky e in streaming su NOW

GP BAKU: HIGHLIGHTS

"La FIA dovrebbe essere più severa e sospendere i piloti per questo genere di cose". Lando Norris è entrato a gamba tesa con i media presenti a Baku, che gli hanno chiesto della sua gara, terminata dopo essere stato travolto dall'Alpine di Colapinto (che ha messo ko anche il compagno Gasly) nella ripartenza dopo la safety-car. "Queste persone dovrebbero essere sospese perché quel tipo di guida non merita la F1", ha ribadito Lando, che è stato costretto al ritiro. La FIA ha poi penalizzato di 5 posizioni Colapinto, penalità da scontare nel prossimo GP in Malesia. In seguito sono anche arrivate le scuse di Flavio Briatore a nome di Alpine: "E' stato un errore grave da parte del pilota". 

Approfondimento

Disastro Colapinto: sbatte fuori Gasly e Norris

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