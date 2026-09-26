Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Racing Bulls, Lawson: "Non ho capito cosa volesse fare Lindblad in curva 1"

gp baku

Liam Lawson e Arvid Lindblad sono rimasti coinvolti nell'incidente causato da Colapinto alla ripartenza del GP Baku. Se il 19enne inglese è riuscito a mettersi in zona punti, Lawson non è andato oltre il 12° posto e, in zona mista, ha commentato così la gara: "Non capisco proprio che cosa cercasse tra noi due all'ingresso di curva 1. Sono punti importanti per la squadra, ma è un peccato per la nostra gara". I due piloti si sono abbracciati e chiariti dopo la gara. Nel VIDEO, l'incidente di Baku

F1, LA CLASSIFICA

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Lawson: "Non ho capito cosa volesse fare Lindblad"

gp baku

Liam Lawson e Arvid Lindblad sono rimasti coinvolti nell'incidente causato da Colapinto alla...

Norris duro con Colapinto: "Andrebbe sospeso"

lo sfogo

Lando Norris non va per il sottile con Franco Colapinto, che con la sua Alpine ha travolto lui e...

Leclerc: "Gli altri migliorano, serve reagire"

ferrari

Charles Leclerc commenta il 4° posto di Baku: "Avevo l'ultima specifica di motore. Ho fatto il...

Hadjar non attacca Verstappen: "Sto bene qui..."

team radio

Isaac Hadjar protagonista in pista a Baku di una prestazione super, ma anche di tanti team radio...

Kimi promette battaglia: "In Malesia ci penso io"

mercedes

Il leader del Mondiale, quinto a Baku e ora con 66 punti di vantaggio su Russell che ha vinto la...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS