Liam Lawson e Arvid Lindblad sono rimasti coinvolti nell'incidente causato da Colapinto alla ripartenza del GP Baku. Se il 19enne inglese è riuscito a mettersi in zona punti, Lawson non è andato oltre il 12° posto e, in zona mista, ha commentato così la gara: "Non capisco proprio che cosa cercasse tra noi due all'ingresso di curva 1. Sono punti importanti per la squadra, ma è un peccato per la nostra gara". I due piloti si sono abbracciati e chiariti dopo la gara. Nel VIDEO, l'incidente di Baku

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