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F1, griglia di partenza del GP Azerbaijan: Russell dalla pole, Leclerc in agguato. Kimi...

LO SCHIERAMENTO

Alle il 13 oggi, in un un inusuale sabato per il Mondiale di Formula 1, scatta il GP dell'Azerbaijan. Dalla pole la Mercedes di George Russell, in prima fila con lui la Ferrari di Charles Leclerc. Poi la McLaren di un redivivo Piastri. Il leader del campionato Antonelli dalla sedicesima posizione dopo il 'bacio' alle barriere durante la qualifica. ll GP è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV - ULTIME NEWS

Griglia di Partenza

#1

George Russell

George Russell

Tempo

1:42:526

#2

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Tempo

+0.837s

#3

Oscar Piastri

Oscar Piastri

Tempo

+0.838s

#4

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Tempo

+0.974s

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#5

Lando Norris

Lando Norris

Tempo

+1.146s

#6

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Tempo

+1.332s

#7

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Tempo

+1.521s

#8

Max Verstappen

Max Verstappen

Tempo

+1.555s

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#9

Franco Colapinto

Franco Colapinto

Tempo

+2.437s

#10

Oliver Bearman

Oliver Bearman

Tempo

+2.249s

#11

Liam Lawson

Liam Lawson

Tempo

+2.334s

#12

Alexander Albon

Alexander Albon

Tempo

+2.475s

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#13

Esteban Ocon

Esteban Ocon

Tempo

+2.490s

#14

Carlos Sainz

Carlos Sainz

Tempo

+2.040s

#15

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad

Tempo

+2.580s

#16

Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

Tempo

+2.978s

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#17

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Tempo

+3.273s

#18

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg

Tempo

+3.394s

#19

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Tempo

+5.764s

#20

Sergio Perez

Sergio Perez

Tempo

+4.132s

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#21

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Tempo

+4.067s

#22

Lance Stroll

Lance Stroll

Tempo

+4.811s

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