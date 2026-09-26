F1, griglia di partenza del GP Azerbaijan: Russell dalla pole, Leclerc in agguato. Kimi...LO SCHIERAMENTO
Alle il 13 oggi, in un un inusuale sabato per il Mondiale di Formula 1, scatta il GP dell'Azerbaijan. Dalla pole la Mercedes di George Russell, in prima fila con lui la Ferrari di Charles Leclerc. Poi la McLaren di un redivivo Piastri. Il leader del campionato Antonelli dalla sedicesima posizione dopo il 'bacio' alle barriere durante la qualifica. ll GP è in diretta su Sky e in streaming su NOW
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Griglia di Partenza
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