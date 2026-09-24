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F1, orari GP Baku: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche

guida tv

La F1 fa tappa a Baku, in Azerbaijan, per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale, si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte oggi con la conferenza stampa piloti. Oggi spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì, invece, sarà il giorno della qualifica. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BAKU: DIRETTA DELLE PRIME LIBERE

Fino a sabato 26 settembre appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio d'Azerbaijan, quindicesima prova del Mondiale 2026 di F1, con la gara che si disputerà, eccezionalmente, di sabato. Oggi doppia sessione di prove libere: la prima alle 10.30, la seconda alle 14. Venerdì, alle 10.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 14 scattano le qualifiche. Sabato, alle 13, al via la gara. Tutti gli appuntamenti da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Nel weekend in pista anche la F2, con l'appuntamento decisivo per l'assegnazione del titolo.

Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Torna il WEC

Nel fine settimana motoristico di Sky Sport torna anche il WEC, arrivato al settimo appuntamento stagionale in Giappone, per l'iconica 6 Ore di Fuji. Partenza della gara, domenica alle ore 4 su Sky Sport MaxPer tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Il programma del GP Azerbaijan LIVE su Sky

Giovedì 24 settembre

  • Ore 7.55: F2 – Prove Libere
  • Ore 10.15: Paddock Live
  • Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 11.55: F2 - Qualifiche
  • Ore 13.30: Paddock Live
  • Ore 14: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 15: Paddock Live
  • Ore 19.30: Paddock Live Show

Venerdì 25 settembre

  • Ore 6.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 10.15: Paddock Live
  • Ore 10.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 12.10: F2 – Race 1
  • Ore 13.15: Warm Up
  • Ore 13.30: Paddock Live Qualifiche
  • Ore 14: F1 - Qualifiche
  • Ore 15.15: Paddock Live
  • Ore 15.45: Paddock Live Show

Sabato 26 settembre

  • Ore 8.55: F2 – Feature Race 2
  • Ore 11.30: Paddock Live
  • Ore 13: F1 - Gara
  • Ore 15: Paddock Live Post-Gara
  • Ore 15.30: Debriefing
  • Ore 16: Notebook
  • Ore 16.15: Race Anatomy

I primi passaggi delle repliche di qualifiche e gara su Sky Sport F1

  • 21.30 e 23 sul canale 207
  • 17.30 e 19.30 sul canale 207

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