La F1 fa tappa a Baku, in Azerbaijan, per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale, si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte oggi con la conferenza stampa piloti. Oggi spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì, invece, sarà il giorno della qualifica. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

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Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.