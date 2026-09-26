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Vasseur dopo il GP a Baku: "Ci aspettavamo di più, qui per vincere le gare". VIDEO

ferrari

Fred Vasseur commenta il GP di Baku della Ferrari: "Sapevamo che avremmo faticato, ma ci aspettavamo di più anche perché partivamo in prima fila. Il passo era anche buono, ma non potevamo superare. Abbiamo comunque fatto più punti della McLaren, anche se so che il nostro obiettivo è vincere le gare e lottare per i campionati". Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 2 al 4 ottobre a Sepang su Sky e in streaming su NOW

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