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F1, Ferrari: cinque gare senza podio. E quelle parole di Horner...

VIDEO COMMENTO
Fabio Tavelli

Fabio Tavelli

Cinque gare senza podio per la Ferrari fanno da sfondo alle parole di Horner, forse una mossa promozionale per il suo nuovo libro. Nel VIDEO, Fabio Tavelli sottolinea che il suo eventuale approccio al Cavallino rappresenterebbe un grande rischio per le aspettative spasmodiche che andrebbe a creare nell'ambiente. Inoltre, la metodologia di lavoro britannica di Horner si scontrerebbe con il complesso e singolare microcosmo che caratterizza la casa di Maranello. Mondiale a Sepang: live su Sky e in streaming su NOW

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