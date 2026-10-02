F1, team principal Ferrari: il punto sul momento della Rossa con Sky Sport F1

Dalle voci su Vasseur allontanate dal comunicato Ferrari (confermata una fiducia totale) alle parole di Hamilton ("Puntate il dito anche su chi è più in alto") e fino alle dichiarazioni dello stesso team principal della Rossa nella conferenza a Sepang: "Serve serenità, ma i rapporti con la dirigenza sono ottimi". Qui lo speciale di 17’ attraverso il quale Sky Sport F1 ricostruisce le ultime giornate e fa il punto della situazione sulla Scuderia di Maranello. Guarda il VIDEO

VASSEUR NELLA CONFERENZA IN MALESIA