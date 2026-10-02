Fred Vasseur è intervenuto in conferenza stampa pochi giorni dopo la nota della Ferrari che ha confermato la fiducia nel team principal: "Abbiamo bisogno di serenità e quella comunicazione era utile per evitare che i rumors si ripetessero anche questo weekend. I rapporti con i dirigenti sono ottimi, anche se tutti vogliamo di più. Parole Lewis? Diceva di non puntare il dito sul singolo, siamo una squadra". Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

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