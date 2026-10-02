A causa delle previsioni meteo che stimano un indice di calore superiore ai 31° C a Sepang, la FIA ha dichiarato lo stato di Heat Hazard per il weekend di gara in Malesia. La misura prevede l'installazione del Driver Cooling System sulle monoposto e incrementa il limite minimo di peso delle vetture, consentendo l'uso di kit refrigerante e zavorre compensate per proteggere l'incolumità fisica dei piloti.

COME FUNZIONA IL KIT REFIGERANTE - F1, GP IN MALESIA: DIRETTA LIBERE 1