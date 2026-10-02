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Fia dichiara l'Heat Hazard per il GP di Malesia a Sepang: scattano le contromisure

LA DECISIONE

A causa delle previsioni meteo che stimano un indice di calore superiore ai 31° C a Sepang, la FIA ha dichiarato lo stato di Heat Hazard per il weekend di gara in Malesia. La misura prevede l'installazione del Driver Cooling System sulle monoposto e incrementa il limite minimo di peso delle vetture, consentendo l'uso di kit refrigerante e zavorre compensate per proteggere l'incolumità fisica dei piloti.

COME FUNZIONA IL KIT REFIGERANTE - F1, GP IN MALESIA: DIRETTA LIBERE 1

Caldo torrido a Sepang, dove la Formula 1 scende in pista per sostituire la gara del Bahrain non corso ad aprile: scatta la procedura Heat Hazard. La decisione della Federazione Internazionale dell'Automobile attua il protocollo di sicurezza anticaldo introdotto nel regolamento tecnico e sportivo del 2026. Con l'attivazione dell'Heat Hazard, tutti i team sono tenuti a montare sulla vettura il Driver Cooling System, uno speciale impianto di raffreddamento a fluido progettato per dissipare il calore nel cockpit fino a 200 watt.

La gestione del peso e la libera scelta dei piloti

Per bilanciare l'impatto tecnico delle apparecchiature, il peso minimo della monoposto viene incrementato di 2 chiloghrammi nelle prove libere e in qualifica, e 5 chilogrammi per la gara di domenica. Ciascun pilota potrà scegliere se indossare il gilet refrigerante refrigerato o rinunciarvi, con le squadre che in quest'ultimo caso dovranno collocare la differenza di peso sotto forma di zavorra all'interno dell'abitacolo.

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