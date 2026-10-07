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Bottas, missione compiuta: da Sepang a Singapore con la bici gravel. L'arrivo dopo 420 km

L'IMPRESA

419,67 km, paesaggi ostili e possibili avvistamenti di coccodrilli non lo hanno fermato. Il pilota della Cadillac Vatteri Bottas ha raggiunto Singapore da Sepang in bici gravel, disciplina di cui è un grande appassionato e in cui si è addirittura qualificato ai Mondiali nel 2026. Il finlandese ha documentato il suo viaggio sui social, postando anche l'arrivo nella città che ospiterà il prossimo Gran Premio. Bottas ha scelto davvero un modo particolare per prepararsi

F1 A SINGAPORE: IL PROGRAMMA PER PREPARARSI

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