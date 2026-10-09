LA 'TEORIA DEL KETCHUP' - Una volta Ruud Van Nistelrooy disse che i gol sono come il ketchup: come esce il primo, gli altri escono di conseguenza. Olandese come Max, Verstappen ha sorriso quando gli hanno chiesto se vede anche per lui questa teoria: “Ci proverò”, ha scherzato. Il quattro volte campione del mondo ha aperto il conteggio anche in questa stagione, la macchina è molto migliorata e poi a Singapore non ha mai vinto. Unica pista del calendario attuale a non essersi illuminata di Oranje. Motivo in più per andare all’attacco.