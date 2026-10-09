Formula 1, GP Singapore: la diretta delle prove libere a Marina Bay
Si va in pista a Marina Bay per l'unica sessione di prove libere in vista dell'ultima Sprint Race del Mondiale 2026. Sessanta minuti per prepararsi al meglio per la qualifica che alle 14.30 determinerà lo schieramento di partenza della gara sui 100 km. Tutto il fine settimana della F1 a Singapore è live su Sky e in streaming su NOW
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Quasi tutti in pista con gomma bianca
Gasly per ora primo in 1:39.885
Problemi di 'sensibilità' segnalati da Russell al muretto box
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VIA ALLE PROVE LIBERE DI SINGAPORE
Amici di Sky, appassionati di F1 benvenuti a Singapore! Scendiamo in pista con voi per l’unica sessione di libere del weekend dove torna la Sprint Race, l’ultima del Mondiale 2026. In tv la diretta è su Sky Sport F1 (canale 207), qui il nostro liveblog con il monitor dei tempi. Alle 14.30 la qualifica per determinare lo schieramento della gara sui 100 km.
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Nome circuito: Marina Bay Street Circuit
- Lunghezza: 4,900 Km
- Curve: 19
- Giri della Sprint: 19
- Giri del GP: 62
ULTIMA SPRINT DELLA STAGIONE - Si parte già dal venerdì con il livello di competizione al massimo. Subito le qualifiche Sprint, con la prima partenza già sabato mattina (alle 11.00), poi nel pomeriggio le qualifiche per la gara (15.00) e domenica il grande show (alle 14.00). Da non perdere neanche un minuto, con il format Sprint l’adrenalina è sempre al massimo.
KIMI PER ANDARE AL MARCH POINT - Più 84 e l’occasione di avere George che parte dal fondo della griglia. Questo weekend sono 33 i punti a disposizione, per andare a giocarci il match poi negli Stati Uniti bisogna allungare di molto: a Austin può essere campione se lascerà il Texas con 125 punti in più del compagno (o qualsiasi altro avversario). Inoltre, ecco il compare sugli aggiornamenti che voleva Toto Wolff: Antonelli avrà il pacchetto nuovo, mentre Russell quello vecchio.
QUALE FERRARI? - La Rossa in Malesia era competitiva ma ha compromesso una gara di vertice con la strategia in partenza. Singapore non ha rettilinei importanti e il motore di Maranello non dovrebbe risentire di gap di performance con gli avversari. Sulla carta l’occasione è ghiotta. A Sepang è ritornato il podio (mancava da 5 gare), qui si può sperare anche di ritrovare la vittoria che manca da Spa-Francorchamps.
"E' SCESO DA MARTE" - La citazione è di Carlo Vanzini. Quando nel 2018 ha commentato una super pole position di Lewis Hamilton, capace di battere anche la proiezione del miglior giro possibile del supercomputer Mercedes. Qui ha vinto 4 volte (secondo solo a Sebastian Vettel con 5) e ha dimostrato di avere feeling con questa pista quando bisogna tirare fuori il massimo.
SPEZZARE LA MALEDIZIONE - Leclerc a Singapore ha fatto due pole ma non è mai arrivata la vittoria. Nel 2019 l’undercut di Vettel l’ha costretto secondo, stesso risultato del 2022. Nel 2023 fu battuto da Sainz in qualifica e il team si concentrò sul vincere la gara con lo spagnolo. Sulla carta l’occasione c’è, Charles ha già vinto questa stagione ma vuole il bis e la pista lo permette.
GEORGE, LAST CALL - Il motore in fumo in Malesia non è costato solo un -15 in classifica, ma anche la necessità di cambiare Power Unit a Singapore. Non il tracciato migliore per partire dal fondo della griglia e tentare la rimonta. Lo scorso anno qui ha vinto dominando: in questo weekend deve cercare di limitare i danni per rimanere aggrappato alla lotta mondiale.
LA 'TEORIA DEL KETCHUP' - Una volta Ruud Van Nistelrooy disse che i gol sono come il ketchup: come esce il primo, gli altri escono di conseguenza. Olandese come Max, Verstappen ha sorriso quando gli hanno chiesto se vede anche per lui questa teoria: “Ci proverò”, ha scherzato. Il quattro volte campione del mondo ha aperto il conteggio anche in questa stagione, la macchina è molto migliorata e poi a Singapore non ha mai vinto. Unica pista del calendario attuale a non essersi illuminata di Oranje. Motivo in più per andare all’attacco.
'ROLLERCOASTER MCLAREN' - Sale e scende la Papaya in questa stagione, sia in performance che in esecuzione. Con la pioggia, invece, non è mai stata particolarmente lucida (sia Malesia che Canada). Nelle ultime gare Norris ha convissuto con un problema di potenza, mentre Piastri ha parzialmente riscattato l’errore di Baku con una bella rimonta a Sepang. Molto lontano dall’optimum, ma McLaren cerca riscatto, nella pista in cui lo scorso anno i due piloti sono entrati in contatto alla partenza riaccendendo frizioni prima del patatrac di Austin.
HOME OF NIGHT RACE - L'originale gara notturna è qui. Nel 2008 il debutto sotto le luci artificaili e gare sempre incerte e con colpi di scena. I muri vicini sono sempre un’incognita che può scombinare le carte. Passare è difficile, come in tutti i cittadini classici, ma non è Monaco: ci saranno occasioni.
VECCHIO LEONE MAI DOMO - Nella “lion city” Fernando Alonso prova a replicare il ‘successo’ della Malesia. Ottavo posto in una gara splendida per l’asturiano: “Maestro del caos”, ha sentenziato Piastri in radio quando gli hanno comunicato la sua posizione di arrivo. Una scossa vista le prestazioni dell’Aston lungo tutto l’anno. Una gara che fa sperare di aver un finale di stagione diverso, per guardare alla prossima con fiducia.
LE GOMME - Pirelli conferma il tris più morbido della gamma (C3 Hard, C4 Medium e C5 Soft) per le sfide sotto i riflettori del Gran Premio di Singapore 2026. TUTTO QUELLO CHE C'E' DA SAPERE
Il meteo per la giornata di oggi a Singapore
- Molto nuvoloso con deboli piogge pomeridiane in rapido esaurimento; serata calda e soffocante con umidità vicina all'80%.
- Semafori verdi tra i riflettori di Singapore in una vera e propria sauna tropicale, con l'asfalto in asciugatura che imporrà una prova di forza estrema a piloti e pneumatici.
Allarme 'Haze' a Singapore
Dopo gli episodi in Malesia, la morsa del fenomeno "Haze" si abbatte su Singapore. Il fumo denso e tossico generato dalle 'burning' stagionali in Indonesia (fuochi appiccati in ambito agricolo) intensificato da una siccità da record, ha fatto schizzare l'Indice di Inquinamento oltre quota 170. La visibilità nella città-stato è drasticamente ridotta e l'impatto respiratorio si fa insostenibile: autorità e organizzatori degli eventi locali hanno attivato protocolli sanitari eccezionali. I DETTAGLI
Fino a domenica 11 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio di Singapore, diciassettesima prova del mondiale 2026 di F1,tutto da seguire suSky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Oggi alle 10.30 spazio all'unica sessione di prove libere, seguita alle 14.30 dalle qualifiche sprint. Sabato, alle 11 si entra in clima di gara con la Sprint Race, mentre alle 15 scattano le qualifiche valide per il Gran Premio. Domenica, alle 14, semaforo verde per la gara.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Cosa vedremo oggi live su Sky Sport F1
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 10.30: F1 – Prove Libere 1
- Ore 11.30: Paddock Live
- Ore 14: Paddock Live
- Ore 14.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 15.30: Paddock Live
- Ore 16: Paddock Live Show
- Ore 16.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Il programma di sabato in diretta su Sky
- Ore 10.15: Paddock Live
- Ore 11: F1 – Sprint
- Ore 12: Paddock Live
- Ore 14.15: Warm Up
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Qualifiche
- Ore 16.15: Paddock Live
- Ore 16.45: Paddock Live Show
Cosa vedremo domenica in diretta su Sky Sport F1
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 - Gara
- Ore 16: Paddock Live Post-Gara
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy
Programma delle repliche su Sky Sport F1: primi passaggi
- Qualifca Sprint: 17 e 19 del 9 ottobre (canale 207)
- Sprint Race: 13 e 17 del 10 ottobre (canale 207)
- Qualifica: 18.15 e 22 del 10 ottobre (canale 207)
- Gran Premio: 18.15 e 21 dell'11 ottobre (canale 207