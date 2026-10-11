Un team radio che non dimenticheremo al GP Singapore: Hamilton ha chiesto scusa alla sua squadra via radio a fine gara, prendendosi la responsabilità per una scelta strategica sbagliata. Questo breve messaggio mostra l'onestà e il senso di leadership del pilota, capace di ammettere i propri sbagli per proteggere l'unione con il team anche nei momenti più difficili. Per Lewis anche un malessere nel post gara e per questo non ha risposto alle domande dei giornalisti

HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE AD AUSTIN SE...