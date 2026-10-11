F1, griglia di partenza del GP Singapore a Marina Bay: Verstappen in pole, poi le FerrariMARINA BAY
Alle 14 il via del diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Davanti a tutti Verstappen con la Red Bull, in prima fila anche la Ferrari di Leclerc. Subito dopo la Rossa di Hamilton con il leader del campionato Antonelli quarto sulla sua Mercedes. Dal fondo della griglia Russell per la (già nota) sostituzione della Power Unit. Il GP è in diretta su Sky e in streaming su NOW
GUIDA TV - QUANDO KIMI ANTONELLI PUO' DIVENTARE CAMPIONE