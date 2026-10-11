Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1, griglia di partenza del GP Singapore a Marina Bay: Verstappen in pole, poi le Ferrari

MARINA BAY

Alle 14 il via del diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Davanti a tutti Verstappen con la Red Bull, in prima fila anche la Ferrari di Leclerc. Subito dopo la Rossa di Hamilton con il leader del campionato Antonelli quarto sulla sua Mercedes. Dal fondo della griglia Russell per la (già nota) sostituzione della Power Unit. Il GP è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GUIDA TV - QUANDO KIMI ANTONELLI PUO' DIVENTARE CAMPIONE

Griglia di Partenza

#1

Max Verstappen

Max Verstappen

Tempo

1:31:373

#2

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Tempo

+0.054s

#3

Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Tempo

+0.123s

#4

Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

Tempo

+0.189s

pubblicità

#5

Lando Norris

Lando Norris

Tempo

+0.339s

#6

Oscar Piastri

Oscar Piastri

Tempo

+0.487s

#7

Pierre Gasly

Pierre Gasly

Tempo

+0.852s

#8

Liam Lawson

Liam Lawson

Tempo

+0.996s

pubblicità

#9

Arvid Lindblad

Arvid Lindblad

Tempo

+1.408s

#10

Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg

Tempo

+1.411s

#11

Oliver Bearman

Oliver Bearman

Tempo

+1.535s

#12

Esteban Ocon

Esteban Ocon

Tempo

+1.950s

pubblicità

#13

Carlos Sainz

Carlos Sainz

Tempo

+2.153s

#14

Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Tempo

+2.285s

#15

Franco Colapinto

Franco Colapinto

Tempo

+2.414s

#16

Fernando Alonso

Fernando Alonso

Tempo

+2.850s

pubblicità

#17

Alexander Albon

Alexander Albon

Tempo

+2.916s

#18

Lance Stroll

Lance Stroll

Tempo

+3.573s

#19

Sergio Perez

Sergio Perez

Tempo

+3.750s

#20

Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Tempo

+4.611s

pubblicità

#21

George Russell

George Russell

Tempo

+0.374s

#22

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Tempo

+1.31.373s

pubblicità

Formula 1: Altre Notizie

Bearman, casco con una moneta: la storia

gp singapore

Ollie Bearman ha deciso di portare un casco speciale al GP di Singapore. Il design raffigura il...

Verstappen-Leclerc, il giro della pole a confronto

video

Leclerc in testa per tre quarti, poi l'allungo della Red Bull nel finale: così Max Verstappen ha...

Max-Red Bull ora sono il miglior connubio in pista

Matteo Bobbi

Max parte favorito, ma Ferrari vola in partenza

Marc Genè

Kim Kardashian a Singapore per il suo Hamilton

BOX FERRARI

Le telecamere nel box Ferrari immortalano Kim Kardashian in elegante abito rosa confetto,...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS