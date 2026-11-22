Prima della gara sulla Strip è tornata la sfida tra 11 monoposto Lego, una per squadra, guidate da celebrità come lo chef Gordon Ramsay e la rapper Lisa. Il GP è live su Sky e in streaming su NOW

I Lego sono tornati in Formula 1. Dopo i successi delle gare sui go-kart di mattoncini tra i piloti al GP di Miami 2025 e a Silverstone quest'anno, la scena si è riproposta in modo simile a Las Vegas. 11 vetture di Lego, una per squadra, si sono sfidate prima del Gran Premio, questa volta con alcune celebrità dietro al volante, tra cui lo chef Gordon Ramsay per la McLaren e la rapper Lisa per la Ferrari. A vincere è stato il dj Fisher con la 'monoposto' Red Bull, davanti alla ginnasta Jordan Chiles (Haas) e all'attrice Hannah Waddingham (Audi).