F1, orari GP Las Vegas: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheguida tv
La Formula 1 è a Las Vegas per il terzultimo appuntamento del Mondiale 2026. Stanotte con ultime libere all'1.30 e alle 5 le qualifiche. Domenica, sempre alle 5, la gara. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
Siamo nel pieno di un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW. La F1 è in pista per il Gran Premio di Las Vegas, in programma domenica 22 novembre in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Stanotte all'1.30 è in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 5 scattano le qualifiche. Domenica, sempre alle 5, al via la gara. Nel weekend americano in pista anche la F1 Academy.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
La programmazione del GP Las Vegas LIVE su Sky
Sabato 21 novembre
- Ore 1.15: Paddock Live
- Ore 1.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 2.30: Paddock Live
- Ore 3.10: F1 Academy – Race 1
- Ore 4.15: Warm Up
- Ore 4.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Qualifiche
- Ore 6.15: Paddock Live
Domenica 22 novembre
- Ore 1.15: F1 Academy – Race 2
- Ore 4: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live Post-Gara
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy
Il programma delle repliche del GP sul canale 2027 di Sky
- Qualifiche: 7.30 e 10 i primi passaggi del 21 novembre
- Gran Premio: 9.30 e 12 i primi passaggi del 22 novembre