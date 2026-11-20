La Formula 1 è a Las Vegas per il terzultimo appuntamento del Mondiale 2026. Stanotte con ultime libere all'1.30 e alle 5 le qualifiche. Domenica, sempre alle 5, la gara. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

Siamo nel pieno di un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW . La F1 è in pista per il Gran Premio di Las Vegas , in programma domenica 22 novembre in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Stanotte all'1.30 è in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 5 scattano le qualifiche. Domenica, sempre alle 5, al via la gara. Nel weekend americano in pista anche la F1 Academy.

Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l'inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.