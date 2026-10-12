Il Gran Premio di Singapore lascia un sapore decisamente amaro a Lewis Hamilton, autore di una gara al di sotto delle aspettative ma affrontata a testa alta nel post-gara. Attraverso i propri canali social, il sette volte campione del mondo ha voluto fare chiarezza sulla propria prestazione, mettendoci la faccia - come fatto al termine della gara con un team radio - e assumendosi l'intera responsabilità delle scelte tattiche effettuate in pista. Su un tracciato cittadino dove i sorpassi sono notoriamente complessi, rischiare era un passaggio quasi obbligato per provare a sovvertire le gerarchie, ma l'azzardo strategico non ha ripagato. "Ieri non è stato il risultato che stavamo cercando, e la colpa è mia. In una pista difficile da superare, bisogna provare qualcosa di diverso, e ho scelto una strategia che alla fine non ha funzionato. È una lezione dolorosa da imparare, ma assumo pienamente la responsabilità delle decisioni che ho preso. In questo sport, non ogni chiamata funzionerà. Si tratta di accettare quando sbagli e di come procedi", ha scritto il 7 volte campione del mondo.