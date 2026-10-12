F1, Hamilton fa mea culpa dopo Singapore: "Strategia sbagliata, la colpa è mia"SUI SOCIAL
Come nel team radio subito dopo la gara, attraverso un messaggio su Instagram, Hamilton si è assunto la piena responsabilità per la strategia rivelatasi fallimentare al GP Singapore. Il sesto posto finale non rispecchia il vero potenziale espresso dalla monoposto (Leclerc sul podio), ma il pilota britannico guarda avanti con fiducia, ringraziando la squadra e i tifosi prima del prossimo appuntamento in pista. Il Mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin: live su Sky e in streaming su NOW
Il Gran Premio di Singapore lascia un sapore decisamente amaro a Lewis Hamilton, autore di una gara al di sotto delle aspettative ma affrontata a testa alta nel post-gara. Attraverso i propri canali social, il sette volte campione del mondo ha voluto fare chiarezza sulla propria prestazione, mettendoci la faccia - come fatto al termine della gara con un team radio - e assumendosi l'intera responsabilità delle scelte tattiche effettuate in pista. Su un tracciato cittadino dove i sorpassi sono notoriamente complessi, rischiare era un passaggio quasi obbligato per provare a sovvertire le gerarchie, ma l'azzardo strategico non ha ripagato. "Ieri non è stato il risultato che stavamo cercando, e la colpa è mia. In una pista difficile da superare, bisogna provare qualcosa di diverso, e ho scelto una strategia che alla fine non ha funzionato. È una lezione dolorosa da imparare, ma assumo pienamente la responsabilità delle decisioni che ho preso. In questo sport, non ogni chiamata funzionerà. Si tratta di accettare quando sbagli e di come procedi", ha scritto il 7 volte campione del mondo.
Hamilton: "Continuerò a lavorare per tornare in lotta nella prossima gara"
Nonostante la sesta posizione finale vada stretta al britannico, il weekend ha comunque mostrato segnali incoraggianti sul fronte del passo gara e della competitività della vettura. Hamilton non ha mancato di sottolineare l'eccellente lavoro svolto dal garage, ripartendo dal calore del pubblico per ritrovare subito le giuste motivazioni in vista delle prossime tappe del mondiale. “Sono grato al team per il lavoro che hanno svolto ogni fine settimana. La P6 non riflette il ritmo che avevamo in macchina, e nonostante il risultato ci sono aspettative positive da trarre. Un enorme grazie ai tifosi di Singapore per l'energia. Continuerò a lavorare sodo e a tornare in lotta alla prossima gara", ha concluso.