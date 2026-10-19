F1, Ferrari: le nuove tute di Hamilton e Leclerc per il GP Austin 2026. FOTO
Dopo la tuta nera indossata a Singapore, arriva un'altra novità estetica in casa Ferrari. Leclerc ed Hamilton indosseranno una tuta speciale ad Austin, questa volta si va su colori più classici: le spalle e le braccia saranno di colore bianco, mentre dal petto in giù resta il tradizionale rosso. Sono presenti delle fasce di colore bianco anche sulla parte esterna delle gambe. Il GP degli Stati Uniti è tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW dal 23 al 25 ottobre
- Il Mondiale fa tappa in Texas dal 23 al 25 ottobre: la gara si correrà domenica 25 ottobre alle 21 italiane, ma tutto il weekend sarà LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Kimi Antonelli ad Austin avrà a disposizione il primo match point per la vittoria del titolo Mondiale