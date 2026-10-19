Dopo la tuta nera indossata a Singapore, arriva un'altra novità estetica in casa Ferrari. Leclerc ed Hamilton indosseranno una tuta speciale ad Austin, questa volta si va su colori più classici: le spalle e le braccia saranno di colore bianco, mentre dal petto in giù resta il tradizionale rosso. Sono presenti delle fasce di colore bianco anche sulla parte esterna delle gambe. Il GP degli Stati Uniti è tutto LIVE su Sky e in streaming su NOW dal 23 al 25 ottobre

F1, AD AUSTIN 1° MATCH POINT MONDIALE PER KIMI