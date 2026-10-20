In occasione del GP che correrà ad Austin nel weekend (primo potenziale match point per il Mondiale), Kimi Antonelli ha fatto visita ai San Antonio Spurs, in procinto di iniziare ufficialmente la stagione NBA. Abbracci, scambi di battute e curiosità tra il pilota e i campioni della squadra texana e una passione dell'italiano per la palla a spicchi che nasce da lontano...

IL VIDEO DELL'INCONTRO - ANTONELLI CAMPIONE: LE COMBINAZIONI