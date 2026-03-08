Dopo il primo weekend stagionale in Australia, è il bulgaro Tsolov a comandare la classifica piloti in F2, forte della vittoria nella Feature Race. Dietro di lui, a pari merito, ci sono Rafael Camara e Van Hoepen. Tra i costruttori, comanda Campos Racing: indietro Prema. Ecco le classifiche piloti e costruttori della F2

F2, TSOLOV VINCE LA FEATURE RACE A MELBOURNE