Formula 2, le classifiche piloti e costruttori del campionato 2026

LA STAGIONE fotogallery
23 foto

Dopo il primo weekend stagionale in Australia, è il bulgaro Tsolov a comandare la classifica piloti in F2, forte della vittoria nella Feature Race. Dietro di lui, a pari merito, ci sono Rafael Camara e Van Hoepen. Tra i costruttori, comanda Campos Racing: indietro Prema. Ecco le classifiche piloti e costruttori della F2

F2, TSOLOV VINCE LA FEATURE RACE A MELBOURNE

Piastri, che disastro: a muro nel riscaldamento!

foto e video

Clamoroso a mezz'ora dal via del GP di Australia, prima gara del Mondiale 2026. Oscar Piastri...

12 foto

F3, le classifiche piloti e costruttori del 2026

LA STAGIONE

Le classifiche piloti e costruttori della Formula 3 per la stagione 2026. In testa c'è...

31 foto

F1, la griglia di partenza del GP Australia

così al via

Prima fila tutta Mercedes a Melbourne nella gara che apre il Mondiale 2026, con Russell in pole e...

23 foto

Verstappen subito eliminato: a muro nel Q1!

gp australia

Il primo colpo di scena del 2026 arriva nelle qualifiche del GP d'Australia, con Max Verstappen...

10 foto

GP Australia: risultati e tempi delle terze libere

IL PRIMO WEEKEND

George Russell su Mercedes domina le terze prove libere del Gran Premio d'Australia di Formula 1,...

22 foto

    Formula 1: Ultime Notizie

    GP Australia, le possibili strategie in gara

    Formula 1

    Il primo GP della stagione in Australia è pieno di incognite anche dal punto di vista degli...

    F3, Tsolov vince la Feature Race dei Melbourne

    GP Australia

    Nikola Tsolov vince la Feature Race della Formula 2 a Melbourne. Il pilota del team Campos...

    Gli orari delle repliche del GP Australia 2026

    GUIDA TV

    Non hai visto la gara inaugurale del Mondiale? Nessun problema! Sky resta in pista per...