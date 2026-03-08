Formula 2, le classifiche piloti e costruttori del campionato 2026
Dopo il primo weekend stagionale in Australia, è il bulgaro Tsolov a comandare la classifica piloti in F2, forte della vittoria nella Feature Race. Dietro di lui, a pari merito, ci sono Rafael Camara e Van Hoepen. Tra i costruttori, comanda Campos Racing: indietro Prema. Ecco le classifiche piloti e costruttori della F2
- 25 punti
- 18 punti
- 18 punti
- 14 punti
- 13 punti
- 12 punti
- 11 punti
- 8 punti
- 7 punti
- 6 punti
- 6 punti
- 2 punti
- 2 punti
- 1 punto
- 1 punto
- 0 punti
- 0 punti
- 0 punti
- 0 punti
- 0 punti
- 0 punti
- 0 punti
- Campos - 33 pt
- Invicta - 29
- Hitech - 20
- MP Motorsport - 19
- Trident - 18
- ART Grand Prix - 13
- Rodin - 7
- DAMS - 3
- Prema - 2
- Van Amersfoort - 0
- AIX Racing - 0