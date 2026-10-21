Formula 1 e MotoGP insieme per la prima volta nella storia. Le due categorie regine di automobilismo e motociclismo condivideranno il circuito di Austin questo weekend: sabato 24 ottobre alle ore 18.40 italiane, prima delle terze prove libere di F1, ci sarà un'esibizione con quattro moto dell'attuale stagione di MotoGP che scenderanno in pista con quattro piloti. Il campione 2026 di Sbk e pilota MotoGP per il 2027 Nicolò Bulega guiderà la Ducati Desmosedici Gp, la leggenda Dani Pedrosa sarà sulla Ktm RC16, Andrea Dovizioso piloterà la Yamaha Yzr-M1 e a Lorenzo Savadori spetterà l'Aprilia Rs-Gp con i colori del team americano Trackhouse. Sarà la prima volta che la MotoGP è presente all'interno di un weekend di Formula 1. Oltre all'attività in pista, la MotoGP metterà le quattro moto in mostra per tutto il weekend nella Fan Zone del circuito. Inoltre, i team e i piloti di MotoGP saranno presenti da giovedì a domenica. "Una fantastica opportunità quella di portare la MotoGP davanti a uno dei maggiori pubblici per ciò che riguarda il motorsport mondiale", ha commentato Bulega. "L'atmosfera al Cota è sempre incredibile e guidare una MotoGP davanti a così tanti appassionati sarà un'esperienza unica. Le MotoGP sono qualcosa di unico e speriamo di far vedere quant'è spettacolare il nostro sport. Non vediamo l'ora di regalare un grande spettacolo e di dare ai fan un assaggio di ciò che possono aspettarsi per quando nel 2027 tornerò ad Austin in MotoGP".