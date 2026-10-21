F1 e MotoGP insieme per la prima volta: lo show con Bulega, Dovizioso, Savadori e Pedrosaad austin
Storica prima volta ad Austin: sabato 24 ottobre le moto della classe regina gireranno al Circuit of The Americas durante il weekend di Formula 1. In pista Bulega su Ducati, Pedrosa con Ktm, Dovizioso su Yamaha e Savadori con Aprilia Trackhouse. Il GP degli Stati Uniti dal 23 al 25 ottobre è live su Sky e in streaming su NOW
Formula 1 e MotoGP insieme per la prima volta nella storia. Le due categorie regine di automobilismo e motociclismo condivideranno il circuito di Austin questo weekend: sabato 24 ottobre alle ore 18.40 italiane, prima delle terze prove libere di F1, ci sarà un'esibizione con quattro moto dell'attuale stagione di MotoGP che scenderanno in pista con quattro piloti. Il campione 2026 di Sbk e pilota MotoGP per il 2027 Nicolò Bulega guiderà la Ducati Desmosedici Gp, la leggenda Dani Pedrosa sarà sulla Ktm RC16, Andrea Dovizioso piloterà la Yamaha Yzr-M1 e a Lorenzo Savadori spetterà l'Aprilia Rs-Gp con i colori del team americano Trackhouse. Sarà la prima volta che la MotoGP è presente all'interno di un weekend di Formula 1. Oltre all'attività in pista, la MotoGP metterà le quattro moto in mostra per tutto il weekend nella Fan Zone del circuito. Inoltre, i team e i piloti di MotoGP saranno presenti da giovedì a domenica. "Una fantastica opportunità quella di portare la MotoGP davanti a uno dei maggiori pubblici per ciò che riguarda il motorsport mondiale", ha commentato Bulega. "L'atmosfera al Cota è sempre incredibile e guidare una MotoGP davanti a così tanti appassionati sarà un'esperienza unica. Le MotoGP sono qualcosa di unico e speriamo di far vedere quant'è spettacolare il nostro sport. Non vediamo l'ora di regalare un grande spettacolo e di dare ai fan un assaggio di ciò che possono aspettarsi per quando nel 2027 tornerò ad Austin in MotoGP".
Il precedente che non è mai avvenuto
Oltre a condividere alcune piste in calendario, tra cui lo stesso circuito di Austin, Formula 1 e MotoGP si stanno avvicinando sempre di più. Liberty Media, la società statunitense di mass media proprietaria della F1 dal 2017, ha acquisito anche il motomondiale nel 2025. Un incrocio simile tra le due categorie, inoltre, era già stato pianificato nel 2023: nella gara inaugurale della stagione di MotoGP a Portimao, Ralf Schumacher avrebbe dovuto guidare per alcuni giri la sua Williams Bmw di F1 del 2003, ma l'esibizione fu annullata per problemi tecnici improvvisi sulla vettura.