Cresce l'attesa per la prima gara 2023 del Motomondiale e per il weekend di Portimao è stata annunciata un'esibizione imperdibile: l'ex pilota Ralf Schumacher porterà in pista una Williams motorizzata BMW con la quale corse nel 2003. Il primo Gran Premio dell'anno è in programma dal 24 al 26 marzo, sarà trasmesso tutto in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW

