Sereno e sorridente, come sempre. Così Kimi Antonelli al suo arrivo al COTA di Austin, dove domenica avrà la passibilità di chiudere la 'partita Mondiale' con il primo match point. Dall'arrivo all'ultima bandiera a scacchi, foto dopo foto vi raccontiamo tutto il fine settimana che potrebbe decidere il campionato di F1. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP USA: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING