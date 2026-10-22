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F1, Kimi Antonelli al GP Usa: il fine settimana del primo match point per il titolo

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Sereno e sorridente, come sempre. Così Kimi Antonelli al suo arrivo al COTA di Austin, dove domenica avrà la passibilità di chiudere la 'partita Mondiale' con il primo match point. Dall'arrivo all'ultima bandiera a scacchi, foto dopo foto vi raccontiamo tutto il fine settimana che potrebbe decidere il campionato di F1. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP USA: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

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