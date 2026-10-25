KIMI ANTONELLI E GLI ALTRI AZZURRI - Il leader del Mondiale, ha il (primo) match point per il titolo ad Austin: è anche il primo italiano a poter sugellare il trionfo iridato dopo 73 anni dall'ultima volta (Alberto Ascari nel 1953). Ma chi erano e quali risultati hanno ottenuto gli altri azzurri che hanno corso in F1? Scopriamolo insieme: CLICCA QUI