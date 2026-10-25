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Formula 1, GP Austin: la diretta live dagli Usa
Al Circuito delle Americhe di Austin la prima occasione di Kimi Antonelli per vincere il titolo Mondiale. Il leader del campionato deve vincere e sperare che Russell chiuda nono (o peggio) e Hamilton quinto (o peggio). Incastro difficile ma non impossibile per un appuntamento comunque storico e che dalle 21 potrete seguire live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
ALLE 21 IL GP USA LIVE SU SKY - PRIMO MATCH POINT ANTONELLI
LE COMBINAZIONI PER KIMI CAMPIONE:
- Vince il Gran Premio e...
- Russell chiude 9° (o peggio)
- Hamilton chiude 5° (o peggio)
KIMI ANTONELLI E GLI ALTRI AZZURRI - Il leader del Mondiale, ha il (primo) match point per il titolo ad Austin: è anche il primo italiano a poter sugellare il trionfo iridato dopo 73 anni dall'ultima volta (Alberto Ascari nel 1953). Ma chi erano e quali risultati hanno ottenuto gli altri azzurri che hanno corso in F1? Scopriamolo insieme: CLICCA QUI
LA LEGGENDA ASCARI - Alberto Ascari, soprannominato affettuosamente "Ciccio" per la sua corporatura robusta, è stato uno dei più grandi miti dell'automobilismo mondiale e l'ultimo italiano a vincere un Campionato Mondiale di Formula 1. Nato a Milano nel 1918, ereditò la passione per la velocità dal padre Antonio Ascari, celebre pilota degli anni '20. La carriera fu un susseguirsi di trionfi straordinari, segnati dal profondo legame con Enzo Ferrari e da un dominio tecnico impressionante che lo portò a conquistare due titoli iridati consecutivi nel 1952 e nel 1953. La sua vita si concluse tragicamente a soli 36 anni sul circuito di Monza nel 1955, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport. Ecco la ricostruzione dei momenti chiave della sua carriera attraverso sei TAPPE FONDAMENTALI
LA RIVENDICAZIONE DI 'PIEDONE' - Durante il weekend di Austin, con Antonelli che potrebbe diventare campione, Carlo Vanzini ha raccontato in telecronaca come Mario Andretti rivendichi di essere, per identità e radici, l'ultimo pilota italiano ad aver conquistato un titolo mondiale: il suo è arrivato nel 1978. Un "dibattito" curioso e suggestivo, mentre il motorsport azzurro attende il coronamento di Kimi, chiamato a riportare ufficialmente il tricolore iridato a 73 anni dall'ultimo trionfo di Alberto Ascari. I DETTAGLI DI QUESTA STORIA
KIMI MINUTO PER MINUTO - Al COTA di Austin, Kimi Antonelli avrà la possibilità di chiudere la 'partita Mondiale' con il primo match point. Dall'arrivo in pista all'ultima bandiera a scacchi, foto dopo foto vi raccontiamo tutto sul round che potrebbe decidere il campionato di F1. Intanto, ha chiuso con il quinto tempo le prime libere, con il secondo le FP2 e con il quarto le FP3. TUTTO SU ANTONELLI IN TEXAS: CLICCA QUI
Kimi Antonelli sempre più leader del Mondiale di Formula 1 e con il primo match point per il titolo nella gara di domenica ad Austoin. Dopo Singapore ha allungato a +89 sul compagno di squadra Russell. Qui tutte le CLASSIFICHE
RISULTATI QUALIFICHE - Kimi Antonelli ha conquistato ieri la pole position del GP Usa 2026 di Formula 1 ad Austin. Il bolognese partirà davanti a tutti stasera, quando avrà il suo primo match-point mondiale. Secondo Verstappen, poi Hadjar, Leclerc, Hamilton e Russell.
LA POLE DI KIMI ALLO SKY PAD - Antonelli analizza con Matteo Bobbi allo Sky Pad la spettacolare pole position di Austin: "Quasi un giro perfetto? Diciamo che non è stato male. Difficoltà ce ne sono state, soprattutto a causa dei 'bump'. Ma è stato un passaggio pulito ed era quello di cui avevo bisogno". Il pilota della Mercedes si gioca oggi il primo match point per vincere il Mondiale.
RISULTATI LIBERE 3 - Hamilton chiude al comando la terza sessione di prove libere davanti alla Red Bull di Verstappen. Terza l’altra Rossa di Leclerc (migliore di FP1 e FP2). Quarto Antonelli, che ha il primo match point per vincere il mondiale. CRONACA E TEMPI
RISULTATI LIBERE 2 - Doppietta di Leclerc, al comando in entrambe le sessioni di prove libere ad Austin. Il monegasco ha girato in 1:35.291 nelle FP2. Tutti vicini i primi, anche nel passo gara: Antonelli chiude secondo, terzo Verstappen, poi Hamilton e Russell. CRONACA, TEMPI E HIGHLIGHTS
RISULTATI LIBERE 1 - Leclerc su Ferrari chiude al comando la prima sessione di libere ad Austin (e un interessante passo gara). Secondo Verstappen e terzo Norris. Poi Russell, Antonelli, che ha in questo weekend il suo primo match point per il titolo, e Hamilton. CRONACA TEMPI E HIGHLIGHTS
Alle 21 appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio degli Stati Uniti, dove Kimi Antonelli avrà il primo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Non potete perdere nemmeno un giro!
Un team Mondiale per raccontarvi tutta la Formula 1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.
Notebook, l'immediato post GP in LIVE STREAMING
Il commento al termine della gara di Formula 1 ad Austin con 'Notebook'. Le analisi, le interviste e le curiosità dopo la bandiera a scacchi che stasera potrebbe essere decisiva. Tutto in live streaming.
Race Anatomy è l'approfondimento da non perdere
Con Fabio Tavelli e i suoi ospiti, il post gara di Sky prosegue attraverso Race Anatomy. Commenti, analisi, pagelle tutti gli approfondimenti sul Gran Premio.
Gli aggiornamenti live su Sky Sport24 e Skysport.it
Continui aggiornamenti sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
Cosa vedremo oggi in DIRETTA su Sky Sport F1 (canale 207)
- Ore 17.55: F1 Academy – Race 3
- Ore 19.30: Paddock Live e lo speciale 'Alberto Ascari'
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy
Programma delle repliche del GP su Sky: primi passaggi
- GP: ore 1.30 e 4 del mattino del 26 ottobre