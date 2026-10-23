GP Austin, Ferrari completa il pacchetto di aggiornamenti aerodinamici. L'ANALISI
Ferrari porta ad Austin l'ultima tranche di aggiornamenti aerodinamici della stagione. La Scuderia di Maranello porta, sul circuito texano, diverse modifiche al fondo della propria macchina, oltre ad un nuovo diffusore. Matteo Bobbi ci spiega in cosa consistono gli aggiornamenti portati da Ferrari. Il weekend di Austin è LIVE su Sky e in streaming su NOW
FERRARI, LE NOVITA' PORTATE AD AUSTIN. VIDEO - SECONDE LIBERE LIVE
- Ferrari conclude il pacchetto di aggiornamenti portato alcune gare fa. È stato rivisto il fondo in tutte le sue aree....
- ...a cominciare dai fence di ingresso.
- Qui si intravede l'entrata dei puntoni, l'inlet, che poi va ad alimentare le masse radianti al suo interno.
- Questa parte del fondo è completamente nuova.
- Nella parte posteriore, ci sono novità anche nella parte di estrazione dell'aria: c'è un nuovo estrattore.
- Questo pacchetto dovrebbe concludere ciò che era stato portato nelle gare precedenti per aumentare i punti di carico, renderlo più efficiente e minimizzare la resistenza.