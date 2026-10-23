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F1, Ocon (Haas): "Camara merita un'occasione, ma anche io di restare"

FUTURO INCERTO

Ocon commenta l'approdo in F1 di Camara con la Haas al suo posto nel 2027, riconoscendo meriti e talento del giovane brasiliano leader in F2. Allo stesso tempo, il francese rivendica il proprio percorso e la propria competitività, sottolineando di aver vinto in ogni categoria in cui ha gareggiato e di non meritare di rimanere escluso dalla griglia. Intanto, alla ricerca di una nuova sistemazione. Tutto il fine settimana del GP Usa live su Sky e in streaming su NOW

Il mercato piloti della Formula 1 riserva spesso verdetti dolorosi e dinamiche spietate. Nel weekend del Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin, uno dei temi caldi al di fuori della pista riguarda il futuro di Esteban Ocon, confermato lontano dalla Haas per il 2027 a seguito della promozione del giovane junior di casa Ferrari Rafael Camara. Interpellato nel paddock texano sulla scelta del team americano, Ocon ha voluto dividere il giudizio sportivo sul talento del brasiliano dalle proprie recriminazioni contrattuali, tracciando una linea netta tra il valore degli avversari e le circostanze che lo stanno costringendo a guardarsi intorno. "Rafa merita sicuramente un'opportunità in Formula 1, ha dimostrato di essere molto bravo nelle categorie inferiori," ha ammesso il francese. "Ma allo stesso tempo, io non merito di stare fuori dalla F1".

Ocon 'snocciola' il suo curriculum: "Ho vinto in ogni categoria"

Il francese non fa sconti quando si tratta di analizzare il proprio curriculum e le ragioni che lo portano a ritenere ingiusta la sua temporanea esclusione dalla massima serie per la prossima stagione: "Ho vinto in ogni categoria in cui ho corso: nei kart, in Formula Renault, in F3, in GP3 e in Formula 1. Guardando la prospettiva puramente sportiva, merito di essere qui. Ci sono state circostanze diverse che mi hanno portato a non avere un sedile per il prossimo anno, ma non sono legate alle prestazioni". Con l'arrivo di Camara in casa Haas e le opzioni per il 2027 ancora da definire, il focus immediato di Ocon rimane comunque concentrato sul finale di campionato. Il francese è fermamente convinto che la sua storia nella massima categoria automobilistica non si concluderà con gli ultimi appuntamenti di questa stagione, ribadendo la ferma intenzione di trovare una soluzione valida per rimanere protagonista nel Circus.

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