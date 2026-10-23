F1, orari GP Austin: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e replicheguida tv
La Formula 1 fa tappa ad Austin per il Gran Premio degli Usa dove Kimi Antonelli ha il suo primo match point per vincere il Mondiale. Oggi alle 23 le qualifiche, domenica il GP alle 21. E nel pre gara da non perdere lo speciale Ascari! Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW
COMBINAZIONI: KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE... - DIRETTA DELLE TERZE LIBERE
Fino a domenica 25 ottobre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio degli Stati Uniti, dove Kimi Antonelli avrà il primo match point per conquistare il titolo mondiale di F1, da seguire su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Oggi, alle 19.30, in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 23 scattano le qualifiche. Domenica, alle 21, al via la gara. Nel weekend in pista anche la F1 Academy.
Il nostro team per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L'approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
C'è anche il Lamborghini Super Trofeo
Il weekend motoristico della Casa dello Sport si conclude con il Lamborghini Super Trofeo, giunto al suo sesto e ultimo appuntamento sul tracciato di Monza. Si parte sabato 24 con le Race 1 delle World Finals: alle 14.20 scenderanno in pista le categorie AM e LC, su Sky Sport Arena, mentre alle 16.50 sarà la volta delle categorie PRO e PRO AM, su Sky Sport MotoGP. Domenica 25 si disputeranno le Race 2: alle 11.05 protagoniste le categorie AM e LC, seguite alle 13.20, dalle categorie PRO e PRO AM, entrambe da seguire su Sky Sport MotoGP. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.
La programmazione del GP Usa LIVE su Sky
Sabato 24 ottobre
- Ore 19.15: Paddock Live
- Ore 19.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 20.30: Paddock Live
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
- Ore 00.55: F1 Academy – Race 2
Domenica 25 ottobre
- Ore 17.55: F1 Academy – Race 3
- Ore 19.30: Paddock Live e lo speciale 'Alberto Ascari'
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy
Programma delle repliche di qualifica e GP su Sky: primi passaggi
- Qualifica: ore 2 e 4 del mattino del 25 ottobre
- GP: ore 1.30 e 4 del mattino del 26 ottobre