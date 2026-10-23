F1, GP Austin: il meteo dal circuito negli Usa
Il weekend del GP Usa si preannuncia caldo e prevalentemente asciutto. Tra venerdì e domenica le temperature massime raggiungeranno i 29-30°C, con cieli inizialmente sereni nelle prime sessioni e una progressiva copertura nuvolosa nel corso del fine settimana. Il rischio di precipitazioni si mantiene estremamente basso (inferiore al 10%), garantendo condizioni di pista asciutta per tutto lo svolgimento del programma. La F1 è live su Sky e in streaming su NOW
- Venerdì 23 ottobre: clima caldo e soleggiato per la prima giornata d'azione ad Austin, con massima fino a 29,5°C durante le due sessioni di prove libere (FP1 e FP2) e rischio di pioggia nullo.
- Sabato 24 ottobre: cielo con un progressivo aumento delle nubi per le FP3 e le Qualifiche; temperature stabili attorno ai 30°C e probabilità di precipitazioni sempre inferiore al 10%.
- Domenica 25 ottobre: copertura nuvolosa più diffusa e clima leggermente più mite (28-29°C) per la gara di 56 giri; il rischio meteo resta minimo, assicurando un GP interamente su pista asciutta.
- Ore 17.55: F1 Academy – Race 3
- Ore 19.30: Paddock Live e lo speciale 'Alberto Ascari'
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.30: Debriefing
- Ore 00: Notebook
- Ore 00.15: Race Anatomy