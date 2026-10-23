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F1, GP Austin: il meteo dal circuito negli Usa

CHE TEMPO FA fotogallery
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Il weekend del GP Usa si preannuncia caldo e prevalentemente asciutto. Tra venerdì e domenica le temperature massime raggiungeranno i 29-30°C, con cieli inizialmente sereni nelle prime sessioni e una progressiva copertura nuvolosa nel corso del fine settimana. Il rischio di precipitazioni si mantiene estremamente basso (inferiore al 10%), garantendo condizioni di pista asciutta per tutto lo svolgimento del programma. La F1 è live su Sky e in streaming su NOW

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