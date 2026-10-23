Charles Leclerc scatenato nel venerdì di Austin, con il monegasco che ha fatto segnare il miglior tempo sia nella prima che nella seconda sessione di libere: "Le sensazioni in macchina sono state piuttosto buone: gli aggiornamenti hanno funzionato come ci aspettavamo, ma non dobbiamo crearci aspettative troppo alte". Tutto live su Sky e in streaming su NOW

Charles Leclerc è stato il migliore nel venerdì di Austin . Il monegasco della Ferrari ha infatti fatto segnare il miglior tempo sia nelle FP1 che nelle FP2 del GP Usa in Texas, con la Rossa che ha dato buoni segnali negli aggiornamenti portati in pista.

"Sensazioni buone, Kimi e Max molto forti"

"Le sensazioni in macchina sono state piuttosto buone: gli aggiornamenti hanno funzionato come ci aspettavamo, ma non dobbiamo crearci aspettative troppo alte in vista di domani, perché credo che i nostri avversari abbiano ancora del potenziale da esprimere. Kimi (Antonelli) e Max (Verstappen) sono sembrati molto forti e sicuramente saranno lì davanti in qualifica. Continueremo a lavorare sodo e vedremo cosa ci riserverà la giornata di domani".