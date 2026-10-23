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F1, oggi prove libere del GP Usa: risultati e i tempi ad Austin

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Charles Leclerc mette il suo sigillo nelle FP1 di Austin: il pilota della Ferrari è il più veloce della prima sessione di prove libere. Dietro di lui si piazzano Verstappen e Norris, seguiti dalle Mercedes di Russell e Antonelli: Hamilton è sesto, Piastri 7°. Alle 23 la seconda sessione. Il weekend della F1 è sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP USA: SECONDE LIBERE LIVE

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