Charles Leclerc mette il suo sigillo nelle FP1 di Austin: il pilota della Ferrari è il più veloce della prima sessione di prove libere. Dietro di lui si piazzano Verstappen e Norris, seguiti dalle Mercedes di Russell e Antonelli: Hamilton è sesto, Piastri 7°. Alle 23 la seconda sessione. Il weekend della F1 è sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP USA: SECONDE LIBERE LIVE