F1, oggi prove libere del GP Usa: risultati e i tempi ad Austin
Charles Leclerc mette il suo sigillo nelle FP1 di Austin: il pilota della Ferrari è il più veloce della prima sessione di prove libere. Dietro di lui si piazzano Verstappen e Norris, seguiti dalle Mercedes di Russell e Antonelli: Hamilton è sesto, Piastri 7°. Alle 23 la seconda sessione. Il weekend della F1 è sempre LIVE su Sky e in streaming su NOW
- 1:36.052
- 1:36.136
- 1:36.297
- 1:36.378
- 1:36.533
- 1.36.687
- 1:36.786
- 1:36.995
- 1:37.063
- 1:37.309
- 1:37.665
- 1:37.688
- 1:37.783
- 1:37.790
- 1:37.801
- 1:38.631
- 1:38.121
- 1:38.122
- 1:38.846
- 1:39.053
- 1:39.927
- Senza tempo