In un crossover tra MotoGP e F1, Nicolò Bulega (che l'anno prossimo esordirà nella top class del Motomondiale con il team Vr46) ha effettuato qualche giro sul circuito di Austin a bordo della Ducati Desmosedici. L'italiano ha commentato così l'esperienza: "Non avevo mai visto un paddock di Formula 1 prima". Su Marc Marquez, che si sta giocando il Mondiale MotoGP: "Ce ne sono tanti di avversari tosti, ma come lui nessuno". Guarda il VIDEO

Nicolò Bulega è stato scelto, insieme a Dani Pedrosa, Andrea Dovizioso e Lorenzo Savadori, come ambasciatore della MotoGP ad Austin, terra che questo weekend ospita la Formula 1, in un incrocio mai avvenuto così da vicino prima d'ora. L'italiano della Ducati ha effettuato qualche giro a bordo della Desmosedici del team Factory, non quella che userà dall'anno prossimo nella classe regina del Motomondiale, dato che Bulega correrà con il team Vr46. Al termine dell'evento, il Campione del Mondo Superbike è intervenuto a Sky Sport per raccontare la sua esperienza ad Austin e per tornare sul suo 2026 da record: "Sono molto contento, abbiamo fatto un gran lavoro. Sono felice di essere qua per la prima volta nel paddock della F1: non l'avevo mai visto, è veramente figo . Il livello dei piloti è altissimo, poi qua ad Austin sembra che sia ancora più alto".

"Spero di imparare tanto da Marquez"

Bulega ha commentato anche la corsa al titolo in MotoGP, che questo weekend fa tappa in Australia. Marc Marquez ha vinto la Sprint Race di sabato 24 ottobre ed è salito in testa alla classifica, dopo il ritiro di Jorge Martin, che cadendo si è fratturato il radio e non prenderà parte alla gara lunga di domenica. Secondo Bulega, "In MotoGP ci sono tanti avversari tosti, ma nessuno è come Marquez. In questo momento è lui il Campione del Mondo e si sta giocando il titolo anche quest'anno. Non posso fare altro che congratularmi con lui perché è un fenomeno, spero di poter imparare tanto da lui".