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F1 ad Austin, c'è Eminem in cabina di commento? No, è Roberto Chinchero. VIDEO

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Un uomo incappucciato nella cabina di commento di Austin, introdotto da Carlo Vanzini sulle note di "My Name Is": tutti gli indizi porterebbero a pensare che Eminem, uno dei più famosi rapper di tutti i tempi, abbia fatto un'incursione su Sky per commentare la Formula 1. In realtà, si tratta di Roberto Chinchero, che si copre a causa della temperatura "da Kitzbuhel" della cabina. E nonostante gli inviti, il nostro talent non se la sente di rappare in diretta...  Il VIDEO

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