I track limits ad Austin sono stati tema di discussione nella riunione tra i piloti e la direzione gara. I due piloti più fallosi in questo sono stati Norris e Antonelli: Kimi da solo ha registrato il 13% dei track limits totali. I punti critici sono curva 12 e curva 20. In curva 12 i track limits sono causati dai dossi, perché i piloti non riescono a frenare come vorrebbero. Alla 20, invece, la situazione varia in base dallo stile di guida dei piloti. Guarda il VIDEO

F1, GP AUSTIN: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE