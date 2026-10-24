Il casco speciale del ferrarista per il GP degli Stati Uniti è una meraviglia: base blu scuro e nera ricoperta da una scena spaziale con nebulose rosse, arancioni, viola e blu e piccole stelle. In basso sui lati c'è anche una formula fisica che riprende il tema spaziale: serve a calcolare quanto la Terra 'scivola' sotto un satellite mentre questo si trova nello spazio. Il GP degli Stati Uniti è LIVE su Sky e in streaming su NOW

F1, GP USA: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE