Stelle, nebulose e una formula fisica: il casco 'spaziale' di Hamilton per Austin. FOTO
Il casco speciale del ferrarista per il GP degli Stati Uniti è una meraviglia: base blu scuro e nera ricoperta da una scena spaziale con nebulose rosse, arancioni, viola e blu e piccole stelle. In basso sui lati c'è anche una formula fisica che riprende il tema spaziale: serve a calcolare quanto la Terra 'scivola' sotto un satellite mentre questo si trova nello spazio. Il GP degli Stati Uniti è LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Da quando è arrivato in F1 nel 2025, anche Isack Hadjar ha abbellito il suo casco con formule ed equazioni insieme a disegni 'spaziali'. Il motivo? Suo padre Yassine è un fisico quantistico. E chi è l'idolo di Hadjar? Lewis Hamilton. Il cerchio si chiude