Un'auto senza pedali, senza volante e senza guidatore, ma che ti porta comunque a destinazione: Davide Camicioli e Carlo Vanzini hanno sperimentato questa nuova frontiera della tecnologia ad Austin. I nostri due volti della Formula 1 hanno noleggiato un robotaxi dalla guida completamente autonoma, che negli Usa può circolare dal mese di febbraio 2026. Sembra 'Ritorno al Futuro', e invece è la realtà... Guarda il VIDEO. Il weekend di Austin è LIVE su Sky e in streaming su NOW

KIMI CAMPIONE SE..: LE COMBINAZIONI