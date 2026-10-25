Tutti vorremmo essere in Toto Wolff adesso: è vicino all'ennesimo trionfo nel Mondiale con un pilota che ha fortemente voluto da quando era bambino e che ha difeso contro tutti in Mercedes, quando l'ha messo al volante a soli 18 anni, parandolo anche dagli errori. Guarda il VIDEO. Il Mondiale torna dal 30 ottobre al 1° novembre in Messico: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTIN: HIGHLIGHTS - KIMI CAMPIONE SE: LE COMBINAZIONI