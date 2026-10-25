Presente nel paddock di Austin come testimonial del mondo della MotoGP, Dani Pedrosa ha parlato di Kimi Antonelli, poleman nel GP degli Usa: "È impressionante da vedere a questa età nel gestire tutta la pressione che ha intorno nel paddock della F1 da leader di un campionato così importante. È qualcosa di difficile da fare a questa età e mi impressiona anche più del fatto che guida molto bene". Nel VIDEO, l'intervista completa. La gara scatta alle 21 LIVE su Sky e NOW

KIMI CAMPIONE SE...: LE COMBINAZIONI