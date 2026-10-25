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Pedrosa: "Impressionante vedere Kimi a questa età nel gestire la pressione". VIDEO

MotoGP-F1

Presente nel paddock di Austin come testimonial del mondo della MotoGP, Dani Pedrosa ha parlato di Kimi Antonelli, poleman nel GP degli Usa: "È impressionante da vedere a questa età nel gestire tutta la pressione che ha intorno nel paddock della F1 da leader di un campionato così importante. È qualcosa di difficile da fare a questa età e mi impressiona anche più del fatto che guida molto bene". Nel VIDEO, l'intervista completa. La gara scatta alle 21 LIVE su Sky e NOW

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