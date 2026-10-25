F1, GP Usa: quanto conta la pole ad Austin e i successi arrivati da questa posizionegp usa
Introduzione
La Formula 1 è in scena ad Austin, dove si è svolta la 18^ qualifica del Mondiale 2026. A prendersi la pole position è stato Kimi Antonelli, che ha chiuso con il miglior tempo davanti a Verstappen e Hadjar. Ma quanto è importante partire davanti a tutti in quel del COTA? Scopriamolo insieme. Il GP, con il primo match point Mondiale per Antonelli, è live domenica alle 21 su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto conta la pole position ad Austin
- Diciamo che partire davanti a tutti, dando uno sguardo alle precedenti edizioni, è diventato quasi fondamentale. Basti pensare che sulla pista di Austin solo due vittorie non sono arrivate dalla prima fila: quella di Leclerc (che era partito quarto, dunque in seconda fila) nel 2024 e quella di Verstappen, che dopo esser stato penalizzato è scattato dalla sesta posizione (aveva conquistato la pole position nelle qualifiche).
Le sei vittorie dalla pole position
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 6
- Ultima volta: Verstappen 2025
USA MOTOR RACING
pubblicità
Le cinque vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 5
- Ultima volta: Verstappen 2022
L'unica vittoria dalla quarta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 4
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Leclerc 2024
pubblicità
L'unica vittoria dalla sesta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 6
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Verstappen 2023*
* Aveva conquistato la pole position ma è stato retrocesso in sesta posizione per via di una penalità
pubblicità