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F1, GP Usa: quanto conta la pole ad Austin e i successi arrivati da questa posizione

gp usa

Michele Merlino

Introduzione

La Formula 1 è in scena ad Austin, dove si è svolta la 18^ qualifica del Mondiale 2026. A prendersi la pole position è stato Kimi Antonelli, che ha chiuso con il miglior tempo davanti a Verstappen e Hadjar. Ma quanto è importante partire davanti a tutti in quel del COTA? Scopriamolo insieme. Il GP, con il primo match point Mondiale per Antonelli, è live domenica alle 21 su Sky e in streaming su NOW

Quello che devi sapere

Quanto conta la pole position ad Austin

  • Diciamo che partire davanti a tutti, dando uno sguardo alle precedenti edizioni, è diventato quasi fondamentale. Basti pensare che sulla pista di Austin solo due vittorie non sono arrivate dalla prima fila: quella di Leclerc (che era partito quarto, dunque in seconda fila) nel 2024 e quella di Verstappen, che dopo esser stato penalizzato è scattato dalla sesta posizione (aveva conquistato la pole position nelle qualifiche).

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Le sei vittorie dalla pole position

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 6
  • Ultima volta: Verstappen 2025

USA MOTOR RACING
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Le cinque vittorie dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 5
  • Ultima volta: Verstappen 2022

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L'unica vittoria dalla quarta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 4
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Leclerc 2024

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L'unica vittoria dalla sesta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 6
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Verstappen 2023*

* Aveva conquistato la pole position ma è stato retrocesso in sesta posizione per via di una penalità 

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