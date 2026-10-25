Introduzione

La Formula 1 è in scena ad Austin, dove si è svolta la 18^ qualifica del Mondiale 2026. A prendersi la pole position è stato Kimi Antonelli, che ha chiuso con il miglior tempo davanti a Verstappen e Hadjar. Ma quanto è importante partire davanti a tutti in quel del COTA? Scopriamolo insieme. Il GP, con il primo match point Mondiale per Antonelli, è live domenica alle 21 su Sky e in streaming su NOW