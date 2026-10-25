Kimi Antonelli analizza con Matteo Bobbi allo Sky Pad la spettacolare pole position di Austin: "Quasi un giro perfetto? Diciamo che non è stato male. Difficoltà ce ne sono state, soprattutto a causa dei 'bump'. Ma è stato un passaggio pulito ed era quello di cui avevo bisogno". Il pilota della Mercedes si gioca oggi il primo match point per vincere il Mondiale. Alle 21 il GP Usa live su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - GRIGLIA DI PARTENZA - KIMI CAMPIONE IN TEXAS SE...