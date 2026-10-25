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Formula 1, la griglia di partenza del GP Austin

così al via fotogallery
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Kimi Antonelli in pole ad Austin nella gara che può dargli il suo primo titolo mondiale. Dietro al bolognese le Red Bull di Verstappen e Hadjar, poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Il grande rivale di Kimi, George Russell, scatterà dalla 6^ posizione. Ecco la griglia di partenza. Il GP alle 21 è live su Sky e in streaming su NOW

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