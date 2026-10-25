Formula 1, la griglia di partenza del GP Austin
Kimi Antonelli in pole ad Austin nella gara che può dargli il suo primo titolo mondiale. Dietro al bolognese le Red Bull di Verstappen e Hadjar, poi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Il grande rivale di Kimi, George Russell, scatterà dalla 6^ posizione. Ecco la griglia di partenza. Il GP alle 21 è live su Sky e in streaming su NOW
- Kimi Antonelli conquista la pole position del Gp Usa 2026 di Formula 1 ad Austin.
- Il bolognese partirà davanti a tutti nel giorno in cui avrà il suo primo match-point mondiale.
- Secondo Verstappen, poi Hadjar, Leclerc, Hamilton e Russell.